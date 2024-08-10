ЦСКА 7 лет не может выиграть у «Краснодара» в гостях

В субботу, 10 августа, ЦСКА проиграл на выезде «Краснодару» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков». Решающий гол был забит в компенсированное время второго тайма.

Данный результат позволил «Краснодару» продлить успешную серию в играх с ЦСКА. Кубанский коллектив на протяжении семи лет не проигрывает дома «армейцам» в рамках Российской премьер-лиги.

Последний раз ЦСКА обыгрывал «Краснодар» в гостях в октябре 2017 года. Та встреча завершилась со счетом 1:0.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают седьмое место в таблице РПЛ, набрав шесть очков. ЦСКА с семью баллами идет на четвертой строчке.