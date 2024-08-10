«Краснодар» наконец победил – в компенсированное время «быки» дожали ЦСКА

«Краснодар» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 10 августа на стадионе «Краснодар».

Совсем недавно играли между собой «Краснодар» и ЦСКА – тогда «быки» одержали первую и единственную победу в сезоне. Но игра эта состоялась в рамках группового этапа Кубка России, а в РПЛ у «Краснодар» всё плохо. Три матча – три ничьи, и это худший старт «быков» в высшем свете российского футбола. А ЦСКА в РПЛ неплохо себя проявляет, «армейцы» пока выставляют себя главным преследователем «Зенита» и «Динамо».

Яркого футбола дождаться было очень сложно. ЦСКА и «Краснодар» уважительно подошли друг к другу – боялись ошибиться и активно создавать моменты, ещё южная духота сильно снизила скорости. Разведка затянулась, футболисты предпочитали бороться. После одного из таких моментов крайне неудачно приземлился Кайо. И уже на 19-й минуте случилась вынужденная замена, защитник «Краснодара» не смог матч продолжить.

На 44-й минуте случилась вынужденная замена и у ЦСКА. Сперцян сделал жёсткую накладку Виллиану Роше и даже не получил хоть какого-то наказания. А бразильца пришлось заменить на Лукина, из-под которого через минуту пришёл гол. Мозес укрыл мяч корпусом, продавил Лукина и отбросил на Батчи. Жоау же разобрался чётко, ударом от штанги послав мяч в ворота – 1:0.

Забил «Краснодар» в раздевалку и мог забить из неё. Почти сразу Эдуард Сперцян выскочил на рандеву с голкипером после передачи Са, технично подсёк мяч, но попал в перекладину. А добивание предотвратили защитники. ЦСКА долго страдал от краснодарской жары, практически ничего не создавал, но смог отыграться. Причём гол сразу отменили, а потом вернули легитимность.

Мусаев (сначала у него увидели офсайд) начал голевую атаку передачей на Облякова. Удар Ивана парировал Агкацев, на добивании Койта пальнул в руку Петрову, а Дивеев со второй попытки уже расстрелял пустой створ – 1:1. Были вопросы по офсайду и по пенальти, но после долгих разбирательств рефери просто решили оставить гол в силе. После этой паузы ещё был перерыва на водопой, вынужденная замена Саши Зделара, так что ко второму тайму Москалёв добавил восемь минут.

И вот в первую из них случился решающий гол. Сперцян навесил от угла поля, Витор Тормена пробил без помех, а Койта вынес мяч уже из-за линии ворот – 2:1. Очень дружелюбен был «Краснодар» в РПЛ, но в четвёртом туре серию прервал – первая победа в сезоне после трёх ничьих.