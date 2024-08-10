​Червиченко: «Зенит» непобедим»

Четыре победы в первых четырёх турах российского чемпионата одержал питерский «Зенит», подопечные Сергея Семака обыграли московское «Динамо» с минимальным преимуществом. Игрой питерского клуба очень впечатлён бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, он назвал его «непобедимым».

- Пока «Зенит» очень впечатляет и пока даже никого рядом, кто мог бы ему составить конкуренцию, не вижу. И очень хорошо выглядит Глушенков. Бразильцы ему отдают передачи и выводят на ударную позицию. В общем, «Зенит» выглядит сейчас абсолютно непобедимым, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Химками».