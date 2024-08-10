Дивеев продлил свою голевую серию до трёх матчей

В субботу, 10 августа, «Краснодар» принимает на своём поле ЦСКА в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.

На данный момент счет в матче ничейный – 1:1. Авторами забитых мячей стали Жоау Батчи и Игорь Дивеев. Стоит сказать, что для защитника ЦСКА это уже четвертый забитый мяч в текущем сезоне. Кроме того, игрок забил в третьем матче РПЛ подряд.

Ранее 24-летний Дивеев забил в игре с «Пари НН» (3:0), а также оформил дубль в ворота «Оренбурга» (5:1).

Следить за всеми событиями матча «Краснодар» - ЦСКА можно в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.