Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА против «Краснодара»

«Краснодар» принимает ЦСКА в матче четвёртого тура Премьер-лиги. «Быки» выиграли первый тайм благодаря голу Жоау Батчи перед уходом команд на перерыв. Соперник отыгрался в середине второй половины встречи - после корнера у гостей Иван Обляков пробил в дальний угол с правого полуфланга, а голкипер отразил, дальше ударил Секу Койта - мяч попал в защитника, а Игорь Дивеев добавил его в сетку. Арбитр сначала не засчитал гол, но после подсказки видеоассистента указал рукой на центр поля.

1:1 на табло, ЦСКА с 8 очками идет на четвертом месте, противник (4) делит девятую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.