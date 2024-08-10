Семак: «У Вендела серьёзная травма»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии хавбека команды Маркуса Вендела.
Бразилец получил повреждение во втором тайме минувшего матча с «Динамо» (1:0).
«У Вендела травма серьезная. Колено. Но посмотрим, что покажет обследование. С ним сыграли грубовато», — цитирует Семака «Чемпионат».
Специалист надеется, что это не травма крестообразных связок.
В текущем сезоне 26-летний Вендел принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет восемь ассистов.
После четырех туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 12 очков.
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