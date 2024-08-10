Тюкавин — о пенальти: Не знаю, почему подошёл бить другой человек

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, как принималось решение о том, кто будет бить пенальти в игре с «Зенитом».

«Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в четвертом туре чемпионата России, не сумев реализовать пенальти в самом конце встречи. Переиграть Евгения Латышонка не получилось у Муми Нгамалё.

«Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьет пенальти. Но почему‑то подошел бить другой человек», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

После четырех сыгранных матчей «Динамо» находится на второй позиции в турнирной таблице, набрав девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.