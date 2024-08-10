​Наумов нахваливает Галактионова после победы «Локомотива» над «Динамо Махачкала»

В российском чемпионате проходят матчи четвёртого тура, московский «Локомотив» снова оказался на высоте, выиграв у махачкалинского «Динамо» с преимуществом в два мяча. Бывший президент клуба Николай Наумов доволен таким результатом, он нахваливает работу наставника клуба - Михаила Галактионова.

- «Локомотив» выглядел гармонично. Галактионова за эту победу нужно похвалить. Мотивировать команду после 5:0 с «Ахматом» было сложно, тем не менее команда вышла очень собранной, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит сразиться с другим московским клубом - ЦСКА.