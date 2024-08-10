Вратарь махачкалинского «Динамо» считает, что с ведущими клубами РПЛ можно набирать очки

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Локомотивом» и старте сезона.

- Ваша команда уже сыграла с двумя российскими топ - командами – «Краснодаром» и «Локомотивом». Реально набирать очки с такими соперниками?

- Да. Играть с ними реально. Мы выходим на поле всегда с мыслями о победе. С любой командой можно набирать очки. Все зависит от нашего настроя и подготовки.

- Какой из стартовых матчей вам больше понравился?

- Мы здорово обыграли «Крылья Советов» в Кубке России. Мы первый раз в Премьер-лиге и радуемся каждой игре.

- «Крылья Советов» пока не набрали очки в РПЛ. Они будут бороться за выживание, как думаете?

- Это очень интересная команда, атакующего плана. Она смело играет. Возможно, у самарцев присутствует некоторая доля невезения. Но если они не отступят от своей игры, все у них получится.

- В матче с «Локомотивом» сегодня не сыграл ваш капитан и центральный защитник Муталип Алибеков. Насколько сложно было без него?

- Он получил в прошлой встрече две желтые карточки и отбывал дисквалификацию, но у нас много ребят, которые готовы выступать на высоком уровне и могут компенсировать потери. Это непросто, но мы все готовы.

- Вы следите за еще одним дебютантом РПЛ, «Акроном»?

- Этот клуб удивлял еще в позапрошлом сезоне в Кубке России. И он продолжает делать это сейчас. Здорово, что ребята себя проявляют, и у них это неплохо получается.

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Елена Григорьевская