Сулейманов раскрыл секрет высокой результативности «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта сезона для своей команды.

- С чем связана сверхрезультативная игра «Локомотива» на старте сезона?

- Реализовываем свои моменты. Ребята - молодцы, не просто так они пашут на тренировках.

- Сейчас в «Локомотиве» хорошо себя проявляет молодежь. С чем это связано? Может, подсказываете им, даете советы?

- Конечно, что-то мы подсказываем им, подбадриваем. Они хорошо выполняют свою работу. Ни в чем не уступают старшим товарищам.

- Батраков сейчас один из лучших в лиге по ассистам. Как он тренируется, чтобы прогрессировать в этом компоненте?

- Замечательно тренируется. Очень хороший парень. У него есть уважение к старшим, и он всегда к ним прислушивается и делает то, что говорят.

- Звездная болезнь ему не грозит?

- Ни в коем случае. Воспитанный парень.

- Как оцените старт сезона для «Локомотива»?

- Если бы победили «Динамо», то было бы замечательно. Пусть будет на четверку.

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Елена Григорьевская