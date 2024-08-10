Полузащитник махачкалинского «Динамо» оценил старт сезона

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта сезона для своей команды и матча с «Локомотивом».

- Вы уже сыграли с двумя российскими топ-клубами - «Краснодаром» и «Локомотивом» сегодня. Какой соперник вам больше понравился?

- Однозначно, «Краснодар». В том матче мы были более заряжены на игру, чем сегодня с «Локомотивом». Вообще встреча с «быками» мне больше других понравилась на старте сезона в исполнении нашей команды. Это серьезный соперник, вице-чемпион прошлого сезона. Поэтому эта игра стоит особняком для меня.

- Как оцениваете старт сезона для вашего клуба?

- Оцениваю не очень хорошо, потому что мы еще ни один матч не выиграли. У нас все впереди.

- Следите за еще одним дебютантом РПЛ, «Акроном»? Команда неплохо стартовала.

- Не сказал бы, что пристально слежу. Меня интересует наша команда.

Елена Григорьевская