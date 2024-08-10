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Полузащитник махачкалинского «Динамо» оценил старт сезона эксклюзив

10 Августа 2024 • 21:19 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Динамо Махачкала

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта сезона для своей команды и матча с «Локомотивом».

- Вы уже сыграли с двумя российскими топ-клубами - «Краснодаром» и «Локомотивом» сегодня. Какой соперник вам больше понравился?

- Однозначно, «Краснодар». В том матче мы были более заряжены на игру, чем сегодня с «Локомотивом». Вообще встреча с «быками» мне больше других понравилась на старте сезона в исполнении нашей команды. Это серьезный соперник, вице-чемпион прошлого сезона. Поэтому эта игра стоит особняком для меня. 

- Как оцениваете старт сезона для вашего клуба?

- Оцениваю не очень хорошо, потому что мы еще ни один матч не выиграли. У нас все впереди. 

- Следите за еще одним дебютантом РПЛ, «Акроном»? Команда неплохо стартовала.

- Не сказал бы, что пристально слежу. Меня интересует наша команда.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Антон Крачковский

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