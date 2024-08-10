Защитник ЦСКА Роша получил травму в игре с «Краснодаром»

Бразильский центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша досрочно завершил матч против «Краснодара».
В концовке первого тайма полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян угодил ногой в голеностоп 29-летнему Роше, после чего защитник не смог продолжить игру. Вместо травмированного бразильца на поле вышел Матвей Лукин.
В эти минуты продолжается матч четвертого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА. Пока «быки» впереди со счетом 1:0. Следить за ходом всей событий встречи можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.
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