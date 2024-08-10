Полузащитник махачкалинского «Динамо» оценил уровень РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от старта сезона для своей команды и матча с «Локомотивом».

- Насколько тяжело далась игра с «Локомотивом»?

- Тяжело. Игра у нас сегодня не получилась. Мы готовились к сопернику, знали, за счет чего можем с ними играть. Но где-то что-то не получилось. Ничего. Будем прибавлять.

- Как оцените старт сезона? Рассчитывали на большее?

- Мы точно можем рассчитывать на большее, но пока имеем то, что имеем. В силу разных причин мы пока набрали всего два очка. В прошлом туре с «Пари НН» должны были побеждать, но все знают, почему этого не случилось. А сегодня «Локомотив» был лучше.

- Какой потенциал у вашей команды? В чем-то можете прибавить?

- Конечно. Результата пока нет, но наша игра показывает, что мы можем выступать лучше. Я верю, что все будет нормально.

- Насколько сложно будет удержаться в РПЛ?

- Будет тяжело. Но я не считаю это невыполнимой задачей. Мы вполне можем остаться и закрепиться в РПЛ. Мы настроены позитивно.

- Как оцените уровень РПЛ? Насколько это сильная лига?

- Сравнивать с ФНЛ даже не приходится. Тут скорости намного выше, исполнители более высококлассные. Но играть можно с любым соперником.

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Елена Григорьевская