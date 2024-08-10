«Зенит» – третий клуб в истории РПЛ, начавший сезон с четырёх «сухих» побед

10 августа «Зенит» одержал победу над московским «Динамо». Игра четвёртого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0.

Стоит сказать, что для «Зенита» это уже четвертый матч подряд в рамках РПЛ, в котором команда не пропустила голов. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Зенит» стал третьим клубом в истории РПЛ с подобным результатом.

Ранее в стартовых четырех матчах не пропускали только две команды — «Крылья Советов» Александра Тарханова в 2001 году и ЦСКА Леонида Слуцкого в сезоне-2015/16.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 12 очков.