«Краснодар» повёл в матче с ЦСКА, забив на 45-й минуте

В заключительном на сегодня матче четвёртого тура Премьер-лиги «Краснодар» принимает ЦСКА. Команды провели первый тайм без голов, а вот в компенсированное время «быки» добились своего - Виктор Са отдал короткий пас вперёд на Мозеса Кобнана, тот с линии штрафной площади спиной к воротам из-под Матвея Лукина скинул мяч к левому полуфлангу, и Жоау Батчи послал мяч в сетку с отскоком от каркаса.

1:0 к перерыву, ЦСКА идет на чистом четвертом месте, соперник - следом с отставанием в одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.