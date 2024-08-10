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Тедеев: «Горд тем, что футболисты довольно целостно выглядели»

10 Августа 2024 • 20:56 Комментировать
Оренбург
2:2
Акрон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Что думаете о результате и самой игре?

- О самой игре говорю, что горд теми футболистами, с которыми работаю. О результате очень жалко, что сегодня не победили. Горд тем, что футболисты довольно целостно выглядели на протяжении всего первого тайма, контролировали достаточно хорошо мяч, подходили к финальной трети, где нам немножко не хватило, может быть, некой агрессивности в атакующих действиях, в финальной трети поля. Во втором тайме немного сумбурно вышли из раздевалки, с мыслями и шашками во что бы то ни стало тут же победить, пропустили мяч. Потом снова мобилизовались. Мобилизовались настолько, что стали верить только в то, что надо побеждать. В каждом моменте старались доводить мяч до логических зон, к которым стремились, чтобы оттуда наносить предпоследний пас или последний удар, что в принципе отдельными эпизодами получалось. Но в то же время пропустили гол, который также обсуждался нами, что достаточно большое распределение зон футболистами в штрафной, по 5-6 игроков, хорошие быстрые игроки во флангах. Они как раз доставляли эти мячи. Один из них, к сожалению, оказался пропущенным. Хотя до этого мы могли немного удачнее сыграть при длинной передаче с фланга на фланг, ошиблись и, собственно говоря, получили. Потом снова мобилизовались, тут же сразу могли забить один, потом еще могли забить, в принципе. Я считаю, что концовка, последние 15-20 минут, мы играли и физически выглядели хорошо. Это тот случай, когда сердце заставило разум прибавлять, прибавлять и прибавлять. В принципе, тут даже дело не в подготовке эмоциональной и физической, а в голове каждого футболиста. За это я им отдельно благодарен.

- Два тренера недовольны результатом, но игра была на высоких скоростях. Должна ли она была понравиться болельщикам, и понравилась ли в итоге вам?

- Я думаю, что она должна была понравиться болельщикам, мой болельщик, я знаю, доволен. Я им очень благодарен за то, что они нас поддерживали на протяжении всей игры, желали и любили нас, за это я им говорю ответку.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заур Тедеев

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