Впервые за 10 лет вратарь «Зенита» отбил пенальти в РПЛ

Сегодня, 10 августа, «Зенит» переиграл на своём поле столичное «Динамо» в матче четвёртого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В самом конце поединка «Динамо» заработало пенальти, который не смог реализовать Муми Нгамалё. Камерунец пробил в правый от себя угол, но голкипер «Зенита» Евгений Латышонок парировал удар.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Латышонок — первый вратарь «Зенита» за последние десять лет, который отразил пенальти в матче РПЛ. Предыдущим таким голкипером был Юрий Лодыгин.

Напомним, Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» текущим летом. В составе «сине-бело-голубых» голкипер провел пять матчей, в четырех из которых не пропустил.