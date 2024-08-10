Деограсия: «При счете 2:1 начали совершать глупые непозволительные ошибки»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Оцените результат.

- На самом деле неприятно, потому что нам удалось сравнять и выйти вперед, но при счете 2:1 начали совершать глупые ошибки, которые было непозволительно совершать. После этого «Акрон» сравнял на 2:2. После этого выглядели даже лучше немного, но, как уже сказал, нельзя допускать глупые ошибки. В конце матча тоже, так скажем, были моменты у «Акрона». Есть над чем работать.

- Как замены повлияли на ход игры? Вынужденные в первом тайме, как она повредила и помешал ли? Потом, когда вы меняли игроков на поле, что удалось поменять и удалось ли?

- Что касается первой замены, она была из-за травмы, мы про это даже не думали делать эту замену на этих минутах матча. Габриэль - серьезная потеря, он выполняет большой объем работы, помогает нашей команде в игре. Потом освежили фланги, заменили Джимми Марина, заменили Мансилью, выпустили Барановского, Рыбчинского на флангах. От Барановского хотели, чтобы он создавал свободный фланг для Максима, который бы этим воспользовался, должен был подниматься, а Барановский сужаться. Рыбчинский очень хорошо играет между линиями, что должен был делать. В итоге он это хорошо сделал.

- За что желтая?

- Она заслуженная. Еще бы хотел отметить, что меня уже знают. Хотел бы добавить, что я очень эмоциональный тренер, но просто каждый раз, когда разговариваю, получаю желтую. Я не могу стоять на месте и молчать. Я никогда ни к кому не проявлял неуважение и не буду. Я всегда ко всем отношусь уважительно, но каждый раз, когда разговариваю, всегда показывают желтую, будто мне надо молчат.

- Два забитых мяча - это хорошо?

- Да, забили два гола, но также два пропустили, один из которых был с пенальти, где ВАР потом этот пенальти увидел. Когда нам забили второй мяч, надо было просто сыграть проще и мяч вынести, отдать длинную передачу. После такой работы, которую наша команда проделала, в итоге всего лишь ничья. Уходим расстроенными.