«Краснодар» потерял защитника в матче с ЦСКА

В субботу, 10 августа, «Краснодар» и ЦСКА проводят очный матч в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Ближе к середине первого тайма центральный защитник «Краснодара» Кайо Панталеао неудачно приземлился после контакта с Сашей Зделаром. Самостоятельно покинуть поле у бразильца не получилось. Более того, он не мог опираться на левую ногу. Вместо Кайо на замену вышел Витор Тормена.

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА продолжается в эти минуты. На данный момент счет в игре не открыт – 0:0.

Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.