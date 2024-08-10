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Личка: «Когда тебе подарили пенальти, нужно забивать»

10 Августа 2024 • 20:36 Комментировать (1)
Зенит
1:0
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» из Москвы Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Начнем с самого неприятного момента - удара Нгамалё, который уже бил в этот угол, как говорили, и даже Латышонок примерно знал, что он будет в этот угол бить. Как-то это обсуждали перед матчем, что будет в случае 11-метрового?

- Нет, мы это не обсуждали. Выбираем игроков, кто на данный момент будет себя лучше чувствовать, тот забирает мяч и играет.  По ситуации может бить Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Фомин могут бить пенальти. Также есть 5-6 игроков, Чавес очень хорошо бьет. Игроки сами берут ответственность. К сожалению, сегодня мы не забили в такой важный момент. Если хочешь побеждать и быть успешным в чемпионате и таких больших играх, ты должен использовать свои моменты. Здесь не будет 15 моментов, чтобы забить гол. Здесь будет 2-3, может быть. Тебе позволит соперник. Сегодня у нас были в первом тайме неплохие ситуации, во втором тайме, когда тебе подарили пенальти, нужно забивать. Помните, там еще Муми если бы лучше принял мяч, он во вратарской. Надо было бить в касание и забивать, 1:1, и всё решено. Также ситуации, где играешь матч хорошо, как сегодня, дисциплинированно сыграли, доставили большие проблемы команде «Зенита». Я честно скажу, доволен нашей работой сегодня, но реализация должна быть в 100 раз больше и лучше.

- На втором тайме Карраскаль сразу же вышел на 45 минут. Почему такое решение, вместо Гладышева?

- Потому что я хочу, чтобы были на поле только уверенные игроки, которые играют в касание. Это та разница, к сожалению, я у Гладышева не видел прежней уверенности в себе. Можно сказать, что и в Кубке мы здесь играли год назад, в марте, Гладышев также вышел играть в старте, но как бы ментально еще в таких больших матчах не умеет держаться. Здесь нужна психологическая сила. Тоже ошибаешься, допускаешь ошибки, они есть у всех. С этим нет проблем. Но ты должен показать, стоять уверенно на ногах. Я его в перерыве поменял, потому что не надо терять слот на замену во втором тайме, поэтому решил это сделать сразу в перерыве.

- Что касается остальных замен, то вы довольно долго ждали, хотя надо было отыгрываться.

- Мне не надо было менять структуру игры, эти футболисты показывали хорошую игру. Они достаточно физически хорошо выглядели на поле. Я потом сделал одну замену, чуть среагировал на то, что ушел Вендел, а Глушенков ушел в середину поля. Поставил потом Скопинцева на линию, они там бегали с Артуром. Там уже опыт Диего в середине поля и хорошая агрессивность может дать тоже неприятную игру для Глушенкова. Мы потом поменяли игрока на игрока в середине поля, но не надо было вообще сегодня менять футболистов, потому что только Гладышев должен был быть больше мужчиной на поле. Но не скажу плохого, потому что он талантливый парень, еще молодой, но уже много матчей с нами провел. Я хочу, чтобы он был одним из лидеров в команде, как Тюкавин, например, - не бояться, брать на себя  ответственность. Он умеет, но, к сожалению, надо чуть больше ментально над такими вещами работать. Я уверен, что он будет очень успешным игроком в будущем.

- Вы несколько раз сказали слово «ментально». А команда в целом ментально к таким большим матчам, с учетом того, что вы второй год работаете, готова? Она держала этот удар все 90 минут?

- Как вы считаете? По сегодняшней игре, по всем 90 минутам?

- Это не совсем правильно будет высказывать свою точку зрения. Я считаю, что вполне.

- За этот год мы сделали большой шаг. В плане ментальности мы двигались вперед. Также я бы хотел, чтобы мы работали дальше отлично.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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ингерман
10 Августа 2024 в 20:47
ай ключевое слово - подарили.. это все шта нужна знаць о судействи.. хе..
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