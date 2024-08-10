«Зенит» в пятый раз подряд не пропустил

10 августа санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» с минимальным счётом 1:0.

Данный результат позволил «Зениту» стать единоличным лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам четырех матчей.

Стоит сказать, что подопечные Сергея Семака уже в пятый раз подряд не пропустили голов. В настоящий момент «Зенит» — единственная команда РПЛ, которая еще не вынимала мяч из сетки своих ворот.

В пятом туре РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Химками». Матч пройдет в следующее воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по столичному времени.