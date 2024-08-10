Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак»

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке».

Ранее уже сообщалось, что «Спартак» смог договориться с Актюркоглу по условиям личного контракта.

Как стало известно Oğuz Altay, 25-летний футболист отправляется в столицу России для завершения перехода в «Спартак».

По слухам, покупка Актюркоглу обойдется российскому клубу в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Актюркоглу появился на поле в двух матчах с учетом всех турниров, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Стоимость игрока сборной Турции, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.