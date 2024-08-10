Семак: «Груз давит в виде тех крупных побед, которых мы добивались»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» из Москвы.

- Очень эмоциональной получилась эта игра. То, что она получится с таким количеством стыков и не очень большим количеством голевых моментов, для вас ожидаемый сценарий?

- Я не могу сказать, что это ожидаемо. Надо смотреть, как складывается игра. Если бы на первой минуте Матео и Слава Караваев забили, может быть, игра бы раскрылась бы раньше, было бы больше пространства, на встречных курсах. А так обе команды старались максимально надежно в обороне сыграть. Отсюда такое количество голевых моментов, небольшое.

- Что касается первого тайма, в котором действительно было совсем мало моментов, этой остроты в атаке «Зениту» не хватало из-за обороны «Динамо»? В чем вы здесь видите первопричину?

- Всё вместе. «Динамо» играло очень организованно и внимательно, мы те моменты, которые у нас были, все-таки было много брака. И в быстрых атаках не всегда правильное решение принимали, сегодня немного тяжеловато смотрелись в плане движения и легкости, поэтому отсюда, я думаю, те решения, которые принимали, были не всегда верными. Хотя таких подходов достаточное количество, иногда достаточно хорошо выходили в атаке и быстрые атаки. Но вот завершающие передачи, завершающие удары - этого нам не хватало.

- Вы сказали, что тяжеловато смотрелись в плане движения. Это хвост еще предсезонной подготовки и короткого межсезонья?

- Я думаю, всё вместе. Сейчас многие втягиваются, кто-то пропускал по ходу нашей подготовки, кто-то меньше играл. Отсюда есть такая разбалансировка. Она всегда есть, но чем больше количество матчей, тем средний уровень выше становится. Отсюда то движение, которое было сегодня. Может быть, еще психологический аспект влияет, груз давит в виде тех побед и крупных побед, которых мы добивались. Конечно, с этой точки зрения на этом же уровне продолжать достаточно сложно. Но я рад, что ребята сыграли достаточно надежно в обороне, может быть, за исключением одного-двух моментов, где немного не углядели. Но в остальном качественно оборонялись, а в атаке нам все-таки не хватило остроты, правильности решений. Подходы были, но мы их не смогли воплотить в те голевые моменты.

- Что с Венделом? Почему такая замена - именно Артур, его появление на поле? Оно вызвало там целую цепочку перестроений.

- Никакой цепочки не вызвало. Максим Глушенков пошел в центр, а Артур занял свою привычную позицию. Что касается серьезности травмы, то посмотрим. Завтра будет обследование. Но проблема с коленом - насколько она серьезная, посмотрим. Хочется верить, что пропустит не так много. К сожалению для нас, это для нас большая потеря.

- Что касается последнего пенальти, у вас были сомнения по игре рукой, по трактовке? Если вы можете об этом говорить.

- По многим моментам есть вопросы, но очень хочется слышать, что говорит ВАР и какие правила, по каким правилам мы играем. Моменты абсолютно разные, их трактовки иногда непонятные. Хочется услышать какие-то объяснения после матчей, в каких случаях ставится, в каких не ставится. В корпус, не в корпус. Про судейство ничего не хочу говорить, не нужно это.