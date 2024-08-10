Появилась информация о возможном переходе словенского защитника «Сочи» Вани Дркушича в «Локомотив».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «Сочи» не устраивает предложенная «Локомотивом» сумма за 24-летнего футболиста в размере трех миллионов евро. По нашим данным, южане хотят заработать на продаже Дркушича более внушительную сумму.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. За это время он появился на поле в 66 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Дркушича с «Сочи» рассчитан до июня 2025 года.