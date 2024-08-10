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Кто добыл «Зениту» шестую победу подряд: четыре лучших игрока матча против «Динамо»

10 Августа 2024 • 20:03 Комментировать (1)
Зенит
1:0
Динамо Москва

Оценки футболистам Семака за матч РПЛ

«Зенит» выиграл все шесть матчей нового сезона. И пусть победа над «Динамо» получилась очень сложной, но результат достигнут, он справедлив, а главный преследователь повержен. Сделано большое дело. Кто же добыл этот успех?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру, прошёлся по лучшим персоналиям матча и выставил футболистам субъективные оценки.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит1:0Динамо Москва
(1:0) Глушенков Максим55'  
Латышонок ЕвгенийКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяНино IIIДуглас СантосВендел Маркус 52' (Артур Виктор Гимараес ( 52') Барриос Вильмар  87'Глушенков Максим  57' 89' (Ерохин Александр ( 89') Клаудиньо  69' 88' (Горшков Юрий ( 88') Педро дос Сантос 74' (Мантуан Густаво ( 74') Кассьерра Матео 74' (Изидор Вильсон ( 74')
Запасные: Коваленко АлександрСергеев ИванЧистяков ДмитрийВолков Сергей ЕвгеньевичКержаков МихаилМостовой АндрейАдамов Денис
Лунёв АндрейДаса Элазар  89'Майсторович МиланБальбуэна ФабианЛаксальт ДиегоЧавес Луис 74' (Скопинцев Дмитрий ( 74') Фомин Даниил 88' (Маричаль Николас ( 88') Гладышев Ярослав 46' (Карраскаль Хорхе ( 46'  47') Нгамалё Николя  62'Тюкавин КонстантинБителло
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаЛепский ИванНазаренко ЕгорСмелов ЕгорКутицкий Александр
10 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «ДИНАМО»

ДУГЛАС САНТОС – 7,0. Это именно он заменил Ярослава Гладышева, лишив Личку каких-либо вариаций в атаке. Отличным выбором позиции выключил дриблинг полузащитника «Динамо», постоянно завершали атаки гостей надёжным выносом.

Опасно навешивал, однажды вывел Эраковича на отличную позицию, но серб промахнулся.

КЛАУДИНЬО – 7,0. После травмы Вендела Клаудиньо заиграл злее, и эта спортивная злость помогла ему выдумать разрезающую передачу, зажегшую гол. Он бросил в прорыв своего соотечественника Педро, главную работу в голевой атаке сделал именно пас Клаудиньо.

Кроме того, бразилец неплохо боролся, выиграв пять эпизодов из восьми, заработал три штрафных удара, совершил два отбора.

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 8,0. Теперь главные герои вечера. И угадывать их имена не придётся. Максим Глушенков седьмым голом за «Зенит» принёс команде шестую победу. Идеально сыграл в результативной атаке, со штыка закрыв ближнюю штангу. Защитники даже ничего не поняли.

А ещё в активе Максима 8 выигранных единоборств за 12 эпизодов, четыре заработанных стандарта, три отбора и два перехвата. Отлично отработал и в атаке, и в обороне.

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ЕВГЕНИЙ ЛАТЫШОНОК – 8,5. Латышонок отлично отработал только на «ленточке», но именно это «отлично» и сохранило «Зениту» победу. Продемонстрировал хладнокровие и выиграл дуэль у Нгамалё, отразив пенальти.

Всего накопил четыре сейва, сдерживал давление «Динамо», не паниковал сам и настраивал оборону, вжавшуюся в штрафную площадь. Пожалуй, именно Латышонок сделал наибольший вклад в эту победу «Зенита».

Лучший игрок матча:
Евгений Латышонок Максим Глушенков Дуглас Сантос Клаудиньо Педро Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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nikolaev.niko-1955
10 Августа 2024 в 20:36
Вендел он все а Макс и Клаудинио молодцы и конечно Барриос
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