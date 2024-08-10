«Спартак» сделал предложение «Сан-Паулу» по трансферу 18-летнего вингера

Бразильский вингер «Сан-Паулу» Уильям Гомес может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист находится в шорт-листе «красно-белых».

Как утверждает журналист Жорже Никола, российский клуб уже сделал предложение «Сан-Паулу» по трансферу Гомеса. «Спартак» хочет подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна, отмечает источник.

Действующий контракт Гомеса с «Сан-Паулу» действует до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 500 тысяч евро.