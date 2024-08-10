Глушенков: «Вышел на второй тайм и сказал себе, что должен забить»

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Динамо» Максим Глушенков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Наверное, пока самая тяжелая победа для «Зенита» в нынешнем сезоне?

- Мы сыграли только четыре тура. По счету и по игре - да, с вами согласен. Это самая тяжелая победа за четыре тура. Что сказать по игре? Было очень тяжело. Пока нет слов, одни эмоции. Мы в перерыве чуть подкорректировали свои действия в атаке и забили гол. Потом уже плавно и позиционно оборонялись. Потом вот этот пенальти. Спасибо Жене, конечно, большое, что отбил, но говорят, что его не было. Не знаю, сейчас не буду ничего говорить, но Женя - красавчик, спасибо ему.

- Вы сказали про коррективы в атаке. Какие они были в перерыве внесены? Сейчас уже можно об этом говорить.

- Да нет, я не буду об этом говорить, потому что эти же коррективы могут быть и на следующую игру.

- Тогда можно сказать о забитом мяче? Давайте его вспомним.

- Пас во фланг на Педро, по-моему, да? Педро прошел и внешней прострелил, я сыграл на опережение и проткнул мяч в сторону ворот в подкате.

- Вас самого эта продолжающаяся серия не удивляет? Или вы вообще не думаете об этом?

- Я об этом не думаю, но когда, например, в первом тайме у меня было три момента, я там бил по воротам и два раза мимо получилось. Третий - прямо в руки вратарю ударил. Я вышел на второй тайм и сказал себе, что должен забить, потому что моменты есть, и в любом случае один будет, я его должен забить. Так и получилось.

- Четыре победы в четырех стартовых турах. Можно на 100% быть довольным качеством игры «Зенита»?

- Качеством игры, я думаю, нет. Нам еще нужно добавлять во всем. Победы выливаются из нашего тренировочного процесса. Как видите, они все на ноль.

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- По ходу матча немножко менялась ваша роль на поле в связи с заменой Вендела. Насколько для вас та позиция, где вы играли потом после ухода Вендела, была комфортной?

- Да мне в атаке везде комфортно играть. Эта позиция для меня не новая, поэтому всё хорошо было.