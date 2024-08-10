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Кто помогал «Оренбургу», а кто топил его против «Акрона»

10 Августа 2024 • 19:54 Комментировать
Оренбург
2:2
Акрон

«Оренбург» сыграл дома с «Акроном» в рамках чемпионата России. Тольяттинская команда открыла счёт под занавес первого тайма, а изолированно второй тайм выиграли южноуральцы. Итог – 2:2.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поставило субъективные оценки некоторым игрокам этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 13:8, в створ – 3:4, угловые – 7:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Оренбург2:2Акрон
  45'Савичев Константин (0:1)
(1:1) Сахархизан Саид48'  
(2:1) Горбани Мохаммад61'  
  65'Данилин Кирилл (2:2)
Сысуев НиколайМалых АндрейПерес Матиас  77'Хотулёв ДанилаСидоров Максим IIIБашич Иван 81' (Барановский Алексей ( 81') Горбани Мохаммад  32'Флорентин Сесар Габриэль 14' (Михайлов Ярослав ( 14') Марин Джимми 76' (Рыбчинский Дмитрий ( 76') Мансилья Брайан 81' (Муро Томас ( 81') Сахархизан Саид
Запасные: Прохин ДанилаКасимов Артём IIКуэро ДжастинСтолбов СемёнКаратас КазимджанОганесян СтепанЗотов ГеоргийМосквичёв Богдан
Волков СергейСавичев Константин  4'Эсковаль РодригоПауло Витор IIIДимоски Боян 89' (Бардыбахин Вячеслав ( 89') Палиенко Максим 62' (Кузьмин Максим ( 62') Лончар СтефанДжурасович АлексаДанилин Кирилл 66' (Хубулов Владимир ( 66') Тимошенко Иван 66' (Таварес Жилсон ( 66') Бакаев Солтмурад
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийБолдырев МаксимБокоев МаратМосквичёв ВладимирЭсанов ШерзодГрибов СергейВасютин Александр
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АНДРЕЙ МАЛЫХ – 7,5. Не стареет игрой ветеран. В свои почти 36 лет, вернувшись после тяжёлой травмы, активно помогает своей команде делать разницу в атаке. Не в ущерб основным обязанностям – оборонительным. Выиграл шесть из шести единоборств, не раз угрожал воротам соперника и оформил голевой пас.

ИВАН БАШИЧ – 5,0. Его неаккуратное действие в углу своей штрафной площади вполне могло стоить «Оренбургу» набранного очка. Голы в подобных играх отнюдь не гарантированы, что показал матч «Оренбург» – «Ахмат». Башич привёз пенальти в конце первого тайма, наступив на ногу Тимошенко в том контексте, где ситуация этого абсолютно не требовала.

МОХАММАД ГОРБАНИ – 7,5. Пока Сахархизан ещё вписывается в игру «Оренбурга», Горбани хорошо себя в ней чувствует. Выиграл пять из семи верховых единоборств, одно из которых завершилось голом в чужие ворота. Глядишь, у него ещё наладится иранская атакующая связка с Сахархизаном.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Акрон

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