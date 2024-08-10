Кто помогал «Оренбургу», а кто топил его против «Акрона»

«Оренбург» сыграл дома с «Акроном» в рамках чемпионата России. Тольяттинская команда открыла счёт под занавес первого тайма, а изолированно второй тайм выиграли южноуральцы. Итог – 2:2.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поставило субъективные оценки некоторым игрокам этой встречи.

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 13:8, в створ – 3:4, угловые – 7:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

АНДРЕЙ МАЛЫХ – 7,5. Не стареет игрой ветеран. В свои почти 36 лет, вернувшись после тяжёлой травмы, активно помогает своей команде делать разницу в атаке. Не в ущерб основным обязанностям – оборонительным. Выиграл шесть из шести единоборств, не раз угрожал воротам соперника и оформил голевой пас.

ИВАН БАШИЧ – 5,0. Его неаккуратное действие в углу своей штрафной площади вполне могло стоить «Оренбургу» набранного очка. Голы в подобных играх отнюдь не гарантированы, что показал матч «Оренбург» – «Ахмат». Башич привёз пенальти в конце первого тайма, наступив на ногу Тимошенко в том контексте, где ситуация этого абсолютно не требовала.

МОХАММАД ГОРБАНИ – 7,5. Пока Сахархизан ещё вписывается в игру «Оренбурга», Горбани хорошо себя в ней чувствует. Выиграл пять из семи верховых единоборств, одно из которых завершилось голом в чужие ворота. Глядишь, у него ещё наладится иранская атакующая связка с Сахархизаном.

Кирилл Иванцов