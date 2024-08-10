«Зенит» стал единоличным лидером РПЛ

В субботу, 10 августа, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

До очного матча «Зенит» и «Динамо» шли без потерь, одержав три победы на старте сезона. Однако теперь подопечные Сергея Семака стали единоличными лидерами в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится на выезде с подмосковными «Химками». Игра между командами пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.