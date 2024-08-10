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Николич: «До этого момента не знал, что у ЦСКА здесь такая плохая статистика»

10 Августа 2024 • 19:48 Комментировать
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.45 2 2.75
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- ЦСКА семь лет не побеждает в Краснодаре. Вы верите как тренер в понятие неудачного стадиона, неудобного соперника или банальные суеверия какие-то?

- В суеверия - нет. Конечно, бывают неприятные соперники. По разным причинам это может быть - погода, поле, болельщики, разные вещи. Неприятные традиции существуют в футболе. Но также когда-то они заканчиваются. Я особенно не обращал внимание на эту историю, да и вообще ее не знал, честно, до этого момента, что у нас здесь такая плохая статистика - семь лет. Но мы готовились к хорошей игре. При хорошей игре у нас будет шанс на хороший результат в конце.

- Объясните, пожалуйста, почему Файзуллаев сегодня не в старте.

- У нас постоянно проходит ротация в команде, всегда ставим на поле самую свежую команду. Я отвечаю за состав, ничего специального добавлять не надо. Он в порядке, здоров. Наверное, увидим его на поле в следующем матче.

- После ухода Чалова главный вопрос среди болельщиков: ведутся ли поиски центрального нападающего в ЦСКА? Что можете об этом сказать?

- У нас есть молодой Мусаев. Конечно, нужно еще нападающий по ходу сезона. Рабочие процессы в клубе происходят, да.

- Чем игра сегодня будет отличаться от матча в Кубке полторы недели назад здесь же?

- Мне кажется, не связаны никак эти две игры. Если посмотреть внимательно на составы одной и второй команды, это совсем другой состав у нас и «Краснодара». Ожидаю, что все будет по-другому.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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