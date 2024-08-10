Мусаев объяснил отсутствие Кордобы, Черникова и Тормены

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Что на старте вас тревожит больше - недобор очков или игра в атакующей трети вашей команды?

- Всё беспокоит. Мы недовольны количеством очков и содержанием игры. Особенно в последних двух матчах.

- Кордоба сегодня вне заявки. Объясните причину, болельщикам крайне интересно.

- В Воронеже он попросил замену, у него есть проблема, он получил травму. Точное время его выхода не могу сказать, думаю, что это две недели, но в понедельник у него контрольное МРТ, посмотрим, как идет процесс восстановление. Надеюсь, что это не займет много времени.

- Пару вопросов по составу. Ленини сегодня вместо Черникова в старте. Объясните это свое решение.

- Конкуренция. Ленини провел очень хороший матч с ЦСКА, забил гол, кроме этого играл достаточно уверенно. Саня получил свое место в игре с «Факелом», проанализировали одного и второго игрока, решили, что состояние Ленини немного лучше на сегодняшний день.

- К обороне «Краснодара» вопросов не так много в начале сезона, но сегодня у вас замена в центре обороны. Вместо Тормены выходит Кайо. Объясните это решение.

- Кайо - самый быстрый игрок обороны у нас. Нам сегодня нужна очень мобильная линия, потому что соперник атакует пятеркой. Нас ожидают быстрые перемещения. Я считаю, что Кайо лучше подходит под сегодняшний матч.

- Можно ли за основу, за фундамент при подготовке к этому матчу взять кубковую встречу против ЦСКА?

- Базовую схему - да. ЦСКА не меняется и все игры проводит по схеме 3-4-3. Эта формация нам дала определенную пищу, мы увидели, где у нас проблемы и где мы можем создать проблемы сопернику. Проанализировав последние матчи, там победа 5:1 над «Оренбургом», там похоже содержание, поэтому хорошо, что мы сыграли.