Московский «Спартак» договорился по условиям личного контракта с вингером «Галатасарая» Керемом Актюркоглу. Об этом сообщает журналист Бурак Эрен.

По данным источника, «Спартак» увеличил предложение по заработной плате Актюркоглу с 2,5 до 3 млн евро, что устроило футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не выходил из переговоров по турецкому нападающему. Ожидается, что трансфер 25-летнего Актюркоглу обойдется «красно-белым» в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в двух играх с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.