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«Спартак» следит за 18-летним бразильцем слухи

10 Августа 2024 • 19:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
Через 23 ч. 19 мин.

Левый вингер «Сан-Паулу» Уильям Гомес находится в шорт-листе московского «Спартака». Об этом сообщает бразильский журналист Андре Эрнан.

В текущем году 18-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Гомеса с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ближайший матч «Спартака» состоится 11 августа. В этот день «красно-белые» примут «Ахмат» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, начало — в 20:00 по мск.

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