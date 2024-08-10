«Спартак» следит за 18-летним бразильцем

Левый вингер «Сан-Паулу» Уильям Гомес находится в шорт-листе московского «Спартака». Об этом сообщает бразильский журналист Андре Эрнан.

В текущем году 18-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Гомеса с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ближайший матч «Спартака» состоится 11 августа. В этот день «красно-белые» примут «Ахмат» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, начало — в 20:00 по мск.