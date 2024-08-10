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Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге

10 Августа 2024 • 19:28 Комментировать (6)
Зенит
1:0
Динамо Москва

«Динамо» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 10 августа на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит1:0Динамо Москва
(1:0) Глушенков Максим55'  
Латышонок ЕвгенийКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяНино IIIДуглас СантосВендел Маркус 52' (Артур Виктор Гимараес ( 52') Барриос Вильмар  87'Глушенков Максим  57' 89' (Ерохин Александр ( 89') Клаудиньо  69' 88' (Горшков Юрий ( 88') Педро дос Сантос 74' (Мантуан Густаво ( 74') Кассьерра Матео 74' (Изидор Вильсон ( 74')
Запасные: Коваленко АлександрСергеев ИванЧистяков ДмитрийВолков Сергей ЕвгеньевичКержаков МихаилМостовой АндрейАдамов Денис
Лунёв АндрейДаса ЭлазарМайсторович МиланБальбуэна ФабианЛаксальт ДиегоЧавес Луис 74' (Скопинцев Дмитрий ( 74') Фомин Даниил 88' (Маричаль Николас ( 88') Гладышев Ярослав 46' (Карраскаль Хорхе ( 46'  47') Нгамалё Николя  62'Тюкавин КонстантинБителло
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаЛепский ИванНазаренко ЕгорСмелов ЕгорКутицкий Александр
10 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Лидеры сезона встретились в Санкт-Петербурге. Только «Зенит» и «Динамо» прошли дистанцию в три тура без потерь, только «Зенит» и «Динамо» предъявили максимальные претензии на чемпионство. Точнее, на «золотую» интригу, потому что явным фаворитом эксперты и букмекеры считают действующего чемпиона.

Но матч против «Динамо» питерцы не стали начинать с доминации. Даже слишком робко стартовал «Зенит», попав под высокий прессинг «бело-голубых». В итоге позиционные атаки москвичей стали более частым явлением, ударов побольше было от гостей. Но опасности не доставало всем. Борьбы много, интенсивность высочайшая, опасных атак не хватает.

Со временем высокий прессинг стал утомлять уже «Динамо». А «Зенит» приноровился и мастерство Вендела позволило разогнать шикарную контратаку. Три в три убежали питерцы, после диагонали Караваева на углу вратарской площади мяч получил Максим Глушенков, но не попал под ближнюю штангу. Этот эпизод из середины первого тайма и стал первым опасным в матче.

Зрители продолжали наблюдать футбольные шахматы. Обе команды больше боялись ошибиться, чем атаковать, темп совсем не радовал. Постепенно преимущество перекочевало к «Зениту», но наращивать скорости команда Семака не хотела. А без этого не приходили даже опасные моменты. Не то что голы. Ещё хуже всё для созидания стало в начале второго тайма. Хорхе Карраскаль кровожадным подкатом «вырубил» Вендела. Колумбиец получил только жёлтую карточку, а бразильца пришлось заменить из-за травмы.

Но за это расплата пришла голом. Бразильцы создали атаку за Вендела: Клаудиньо разрезающей передачей разогнал Педро, а тот «шведой» вырезал прострел, Глушенков «со штыка» замкнул ближнюю штангу – 1:0. Седьмой гол Максима за «Зенит» взбодрил игру, зашуршали тренеры на скамейке запасных, а футболисты задвигались быстрее. У «Динамо» долгое время не получалось толковых атак, но «Зенит» так прижался к своим воротам, что сам создал себе проблемы.

Банальным давлением москвичи заставили хозяев суетиться, а за пять минут до конца основного времени кросс всё того же Карраскаля нашёл руку Барриоса. Эпизод был на тоненького, арбитр ещё раз оценил повтор и пришёл с вердиктом – пенальти. Но случилось первого пропущенного гола «Зенита» в этом сезоне РПЛ. Нгамалё с 11 метров пробил под правую штангу, туда же нырнул и Евгений Латышонок, совершивший классный сейв. Здесь «Динамо» и потеряло последний шанс на спасение.

«Зенит» побеждает, становясь единоличным лидером. Шестую подряд победу в новом сезоне одержала команда Сергея Семака.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва

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Комментарии (6) Все комментарии
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Баден
10 Августа 2024 в 20:01
Я бы "лучшего" дал Латышёнку... Как-то совсем не легко, но Зенит СДЕЛАЛ мусоров!!!! СБГ!! ОЛЕ!
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Урзюм1
10 Августа 2024 в 19:49
Гнилющее Динамо. Кто там хрюкает, что судьи Зениту подсуживает?
Посмотрите, мусорные играли откровенно грязно и грубо, соотношение фрорв говорит за себя. Но Иванов "не видит".
Абсолютно левый пеналь.
Но Иванов даже ВАР не слушает.
И все равно мусорные лососнули.
Чему я несказанно рад.
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ингерман
10 Августа 2024 в 19:33
ай ацчетный мач показал адно, што флегма гатов загубиць и ету каманду.. пока есть сражающиеся глушен-гол и латыш0ноу-гол мы упереди.. куды делась бразильянская техника - явно недостаток от недонастроя на игру.. ну и пеналя даже близко не было.. всех СБГ с пабедаааааааааай!!! Эйнананэй! ))))))))))))))
Ответить
только не мясо
10 Августа 2024 в 19:32
Всех Зенитчиков с очередной победой!) Идём дальше...
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TEREX
10 Августа 2024 в 19:32
ЗЕНИТ...ЗЕНИТ...ЗЕНИТ..!!! С победой СБГ !!! лихко играючи разарвали дынаму..))
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kostet
10 Августа 2024 в 19:31
А если бы мусарня забила этот левый пендаль? Вроде 4 тур, а твари уже начинают тормозить, как могут Зенит.
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