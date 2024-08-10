Голы легионеров против голов россиян: «Оренбург» и «Акрон» провели результативную ничью

Параллельно с матчем «Зенит» – «Динамо» в РПЛ между собой играли «Оренбург» и «Акрон». В Санкт-Петербурге шла локальная борьба за первую строчку, в Оренбурге – за места в середине таблицы.

«Акрон» с первого же тура чемпионата показал себя командой, которая не намерена отбывать номер. Да, «Локомотиву» проиграли, но там мог быть любой результат. «Факел» победили в матче открытия нового воронежского стадиона. Да, потерпели поражение от «Динамо», однако по игре выглядели неплохо.

Выезд в Оренбург для многих оборачивается весомыми проблемами. На «Газовике» не только хозяева настроены по-особому, но и газон синтетический. В первом туре на реке Урал проиграл «Спартак», во втором туре «Ахмат» сыграл там 0:0. Потом «Оренбург» был сокрушён в гостях у ЦСКА (5:1 в пользу «армейцев»).

Вязкая боевая игра, жёсткая борьба на каждом участке поля, все соответствующие атрибуты. Сложно было ожидать от матча «Оренбург» – «Акрон» чего-то другого. Габриэль Флорентин достаточно быстро получил травму, и перед Давидом Деограсией встала необходимость проводить вынужденную замену. На поле появился Ярослав Михайлов.

Что там по голевым шансам? Джимми Марин пробил с правой стороны – Сергей Волков вытянул из ближнего угла. Тот же Саид Сахархизан обходился без моментов. Забить со стандарта в такой игре – логичное желание. Башич приложился со штрафного, хитрый это был удар, и Волков тут вступил в дело, выручил свою команду.

Пошёл наброс слева с углового на подступы к штрафной площадке, откуда Андрей Малых поймал мяч на ногу и влёт крутанул его левее створа. Не прошло и минуты, как Малых снова немало угрожал воротам «Акрона». С правой стороны он то ли пробил в дальний угол, то ли прострелил так. Мяч прошёл рядом со штангой.

Впрочем, первый тайм неожиданно завершился в пользу гостевой команды. Солтмурад Бакаев сделал передачу с левого фланга, а Башич наступил на ногу Тимошенко. Главный арбитр Сергей Цыганок, поглядев в монитор, объявил: «После просмотра номер 8 команды «Оренбург» наказывается за фол в штрафной площади. Решение – пенальти».

Одиннадцатиметровый, возникший из контакта Ивана с Иваном, реализовал Константин Савичев по центру. Николай Сысуев решил падать в угол и прогадал. 0:1 – «Акрон» выиграл первый тайм. Перед «Оренбургом» замаячил призрак первого домашнего поражения в сезоне. Команду Деограсии такой вариант явно не устраивал.

После перерыва хозяева не стали тянуть с ответным голом. Марин справа принял мяч на грудь и выполнил подачу, а Сахархизан тут проявил себя королём воздуха, забивая первый личный гол за «Оренбург» (1:1).

После этого преимущественное давление со стороны оренбуржцев продолжалось. Но «Акрону» удалась вылазка, где окажись повыверенней пас Лончара на Тимошенко, несдобровать пришлось бы Сысуеву. А так он спокойно забрал мяч.

Стоило перевалить секундомеру за отметку в час игры, как родился второй гол «Оренбурга» по схеме, схожей с первым. С парой отличий. Марин на сей раз не стал подавать справа сам – он сделал пас вперёд на Малых. Тот навесил, а головой мяч в ворота переправил Горбани (2:1).

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«Акрон» это не подавило. Тольяттинцы нашли в себе силы отыграться. Кузьмин оставил-таки мяч в поле в атаке на правом фланге – и не зря. Вскоре его подхватил Данилин, пустился в сторону центра, пробил по воротам и отпраздновал забитый гол (2:2).

После этого было уже ощущение, что команды отталкиваются от ничьей. Игра не затухла, но не оставляло ощущение, что такой исход более-менее устроит и тех, и тех. Вторая ничья в чемпионате для «Оренбурга» и для «Акрона». У уральцев – пять очков, у волжан – четыре.

Кирилл Иванцов