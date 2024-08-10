Президент махачкалинского «Динамо» высказался о судействе в РПЛ

Гаджи Гаджиев, экс-президент махачкалинского «Динамо», высказался о ничейном результате матча с «Локомотивом».

Встреча прошла в субботу и завершилась нулевой ничьей, команды не смогли распечатать ворота друг друга.

- «Мне показалось, что нарушение Ньямси в штрафной «Локомотива» было. По крайней мере, те пенальти, которые назначили в наши ворота, были куда менее однозначны, чем этот. Павел Каманцев выступает от лица всех этих экспертов и говорит, что рефери поднял планку борьбы. А сейчас он что сделал? Поднял ещё выше. Оказывается, каждый судья может поднять планку борьбы, как он хочет, - передаёт слова экс-судьи «Чемпи»нат».

Напомним, что встреча команд пройдёт 11 августа и стартует в 20:00 по московскому времени.