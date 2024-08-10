Почти 35 тысяч болельщиков пришли на битву «Зенита» с «Динамо»

Стало известно, какое количество зрителей посетили игру четвёртого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо».

На встречу лидеров РПЛ пришли посмотреть 34 893 человека, что является рекордом для «Газпром Арены» в текущем сезоне.

В эти минуты продолжается второй тайм матча «Зенит» - «Динамо». Пока «сине-бело-голубые» впереди со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Глушенков.

За всеми событиями матча между «Зенитом» и «Динамо» вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

Напомним, в трех из четырех последних матчей «бело-голубые» обыгрывали санкт-петербургский клуб.