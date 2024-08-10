Глушенков продлил голевую серию до четырёх матчей

Сегодня, 10 августа, «Зенит» принимает «Динамо» в рамках матча четвёртого тура Российской премьер-лиги.

На данный момент «сине-бело-голубые» ведут в счете 1:0. Автором единственного точного удара стал нападающий Максим Глушенков, который отличился на 55-й минуте после передачи Педро.

Данный мяч позволил Глушенкову продлить голевую серию в чемпионате России до четырех игр. Сейчас у 25-летнего футболиста семь забитых мячей и одна голевая передача в четырех турах.

За всеми событиями матча «Зенит» - «Динамо» вы можете следить в прямой текстовой трансляции, доступной на портале LiveResult.