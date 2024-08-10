«Краснодар» и ЦСКА озвучили составы на очную битву

В субботу, 10 августа, «Краснодар» примет у себя дома ЦСКА в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Накануне матча пресс-службы команд поделились информацией о том, кто из игроков выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Оласа, Коста, Кайо, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Мозес.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев (вр, к), Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев.

Начало матча между «Краснодаром» и ЦСКА запланировано на 20:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.