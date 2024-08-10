«Оренбург» забил снова и уже ведёт в матче с «Акроном»

Поединок между «Оренбургом» и «Акроном» получается результативным. Гости выиграли первый тайм благодаря голу на 45-й минуте с пенальти от Константина Савичева. Но после перерыва у соперника начали забивать иранские легионеры. Саид Сахархизан отличился на первых минутах, а на 61-й минуте у «Оренбурга» прошла похожая атака, но на сей раз после навеса забил Мохаммад Горбани.

2:1 сейчас, хозяева с 7 очками делят четвертое место в таблице, соперник (3) - 11-е. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.