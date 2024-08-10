Глушенков забил и «Динамо», «Зенит» повёл в счёте

В центральном матче четвёртого тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Динамо». Первый тайм получился безголевым, а после перерыва на первый план вышел неугомонный Максим Глушенков. На 55-й минуте команда провела голевую атаку. Клаудиньо запустил по левому флангу Педро, тот сразу же прострелил в штрафную площадь, откуда почти с угла вратарской резко в падении пробил Глушенков, так как забыли про него защитники «Динамо».

1:0, на эту минуту «Зенит» лидирует с 12 очками, на три балла меньше у «Локомотива» с «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.