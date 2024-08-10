Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел получил травму в игре с московским «Динамо».

В самом начале второго тайма в матче четвертого тура Российской премьер-лиги Вендел получил травму после контакта с Хорхе Карраскалем. Долго оказывали медицинскую помощь бразильцу, но все же продолжить встречу он не смог. Вместо Вендела на 52-й минуте на поле вышел Артур.

В нынешнем сезоне 26-летний Вендел принял участие в шести матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Следить за всеми событиями матча «Зенит» - «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции.