Впервые в текущем сезоне «Зенит» не забил в первом тайме

Сегодня, 10 августа, санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле московское «Динамо» в рамках четвёртого тура чемпионата России.

Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. Стоит сказать, что подопечные Сергея Семака впервые в нынешнем сезоне не смогли поразить ворота соперника в первом тайме.

В предыдущих пяти играх «Зенит» забивал в первой половине матча «Краснодару», «Крыльям Советов», «Рубину», «Факелу» и «Ростову».

Следить за ходом всех событий в матче «Зенит» - «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.