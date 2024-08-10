«Оренбург» быстро отыгрался в матче с «Акроном»

Стартовал второй тайм в матче пятого тура Премьер-лиги «Оренбург» - «Акрон». В одной из первых атак хозяева отыгрались. С левой половины поля последовал заброс к правому краю штрафной площади, защитник головой выбил мяч только к боковой линии штрафной, Джимми Марин в итоге спокойно зацепился за мяч, а затем выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, а Саид Сахархизан хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под перекладину.

1:1 на табло. «Оренбург» с пятью очками делит седьмое место, соперник уступает один балл.

Напомним, что на 45-й минуте Константин Савичев с пенальти открыл счет в поединке. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.