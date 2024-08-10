Форвард «Краснодара» Кордоба пропустит матч с ЦСКА

Сегодня, 10 августа, «Краснодар» примет на своём поле ЦСКА в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Как утверждает портал «РБ Спорт», 31-летний колумбийский нападающий не прибыл на стадион вместе с «Краснодаром» на матч против ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Кордоба получил повреждение на тренировке.

Игра четвертого тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном матче «быки» одолели «армейцев» со счетом 1:0.