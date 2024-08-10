Гаврилов поделился ожиданиями от ближайшего матча «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Ахмата» в четвёртом туре Премьер-лиги. Гаврилов уверен в том, что команда Деяна Станковича оправдает статус фаворита.

«Уверен, что «Спартак» обыграет «Ахмат» и продолжит победную серию. Надо просто верить в себя», - цитирует Гаврилова Metaratings.

В то же время Гаврилов допускает, что игроки «Ахмата» будут максимально собранными на поле после поражения от «Локомотива» со счётом 0:5. По словам Гаврилова, грозненцы захотят показать, что результат был случайным.

Матч «Спартак» - «Ахмат» стартует 11 августа в 20:00 по московскому времени.