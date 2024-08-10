Овечкин ожидает победы «Динамо» над «Зенитом»

Известный хоккеист Александр Овечкин высказался по поводу субботнего матча четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Динамо». По словам Овечкина, он ожидает победы своей любимой футбольной команды.

«Ожидания от игры? Победа «Динамо»! – цитирует Овечкина Sport24.

Стоит сказать, что в матче между «Зенитом» и «Динамо» уже завершился первый тайм, и на табло «Газпром Аренды» горят два нуля – 0:0. Следить за продолжением матча во всех подробностях можно в текстовой трансляции.

Отметим, что в трёх прошедших турах Премьер-лиги «Зенит» и «Динамо» набрали по девять очков.