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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овечкин ожидает победы «Динамо» над «Зенитом»

10 Августа 2024 • 18:27 Комментировать
Зенит
1:0
Динамо Москва
2-й тайм

Известный хоккеист Александр Овечкин высказался по поводу субботнего матча четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает «Динамо». По словам Овечкина, он ожидает победы своей любимой футбольной команды.

«Ожидания от игры? Победа «Динамо»! – цитирует Овечкина Sport24.

Стоит сказать, что в матче между «Зенитом» и «Динамо» уже завершился первый тайм, и на табло «Газпром Аренды» горят два нуля – 0:0. Следить за продолжением матча во всех подробностях можно в текстовой трансляции.

Отметим, что в трёх прошедших турах Премьер-лиги «Зенит» и «Динамо» набрали по девять очков.

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