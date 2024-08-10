«Акрон» на 45-й минуте открыл счёт в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» с «Акроном» не радовали болельщиков голевыми атаками в первом тайме матча четвёртого тура Премьер-лиги. Тем не менее, на перерыв команды ушли не с нулями. В самой концовке 45-минутки Солтмурад Бакаев с левого фланга сделал прострел на ближний угол штрафной площади, а Иван Башич наступил на ногу тёзке Тимошенко - пенальти. Константин Савичев с «точки» уверенно пробил по центру, голкипер же в свою очередь гадал и прыгнул в левый угол ворот.

0:1 в этом матче, гости набирают шесть очков в турнирной таблице и делят пятое место, у соперника четыре балла и девятая строчка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.