«Локомотив» не проигрывает уже в 13 домашних матчах РПЛ – в последний раз лучше было при Сёмине

В четвёртом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Таким образом, серия «железнодорожников» без поражений в чемпионате на своём поле достигла 13 матчей. В рамках этой серии «Локомотив» добился восьми побед при пяти ничьих.

Как сообщает Opta, в последний раз более длительную серию без поражений в Премьер-лиге дома «Локомотив» выдавал в 2017-2018 года, когда команду тренировал Юрий Сёмин. Тогда была серия из 15 игр.

Следующий домашний матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Ростова».