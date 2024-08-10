Батраков рассказал, как не потерять голову

Атакующий хавбек московского «Локомотива» высказался о том, как не потерять голову на фоне повышенного внимания.

— Я стараюсь каждый матч доказывать и прибавлять. Тренерский штаб мне помогает, — приводит слова Батракова издание «Спорт-Экспресс».

За два последних матча в чемпионате России 19-летний полузащитник оформил четыре ассиста. Всего на счету Батракова два гола и четыре результативные передачи в пяти встречах во всех турнирах.

13 августа «Локомотив» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.